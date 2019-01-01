Осталось мало времени: США выдвинули КНДР жесткое требование

Дональд Трамп та Кім Чен Ин (фото — скриншот відео)

В Государственном департаменте США заявили, что оптимальным сроком завершения ядерного разоружения Северной Кореи является 2021 год, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

В Госдепе отметили, что процесс денуклеаризации должен завершиться до окончания президентства Дональда Трампа. Однако департамент не будет оказывать давление на руководство КНДР ради ускорения процесса.

Как известно, 27 — 28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.

По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера. Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог по денуклеаризации КНДР.