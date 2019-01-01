Осталось мало времени: США выдвинули КНДР жесткое требование

В Государственном департаменте США заявили, что оптимальным сроком завершения ядерного разоружения Северной Кореи является 2021 год, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.
В Госдепе отметили, что процесс денуклеаризации должен завершиться до окончания президентства Дональда Трампа. Однако департамент не будет оказывать давление на руководство КНДР ради ускорения процесса.
Как известно, 27 — 28 февраля в Ханое проходил второй саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.Переговоры завершились досрочно без подписания соглашений и договоренностей.
По итогам встречи Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын хотел снятия всех санкций в обмен на демонтаж ядерного объекта в Йонбене, однако это предложение не устроило американского лидера. Позже у Трампа заявили, что глава Белого дома готов продолжить диалог по денуклеаризации КНДР.
В администрации лидера КНДР Ким Чен Ына признались, что Сеул разочарован результатами второго саммита США и Северной Кореи.
"Мы очень разочарованы, что президент Трамп и лидер Ким Чен Ын не смогли достичь полного согласия на сегодняшнем саммите. Но нам также кажется, что они явно добились большего прогресса, чем когда-либо в прошлом", — говорится в заявлении представителя президента Южной Кореи Ким Ый Гема.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время саммита во Вьетнаме едва ли не впервые дал ответ на вопрос иностранного журналиста.