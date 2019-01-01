Девственная женщина смогла родить ребенка

Женщина узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые пыталась использовать тампон, однако ей не удалось это сделать.
"Позднее она пришла к выводу, что у нее вагинизм – патология, при которой невозможно какое-либо вагинальное проникновение. Именно поэтому Ревати до сих пор остается нетронутой. Но это не помешало женщине забеременеть и родить девочку по имени Ева. Это стало возможным благодаря экстракорпоральному оплодотворению", — сказано в сообщении.
Несмотря на болезнь, женщина решила обойтись без кесарева сечения. После родов Ревати надеется, что сможет заниматься полноценным сексом.
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