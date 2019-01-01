Девственная женщина смогла родить ребенка

Девственная женщина смогла родить ребенка

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Фото: flickr.com

30-летняя замужняя женщина, жительница индийского города Ахмеднагар Ревати Бордавекар родила ребенка, несмотря на то, что она никогда не занималась сексом. У нее редкое заболевание, которое вызывает спазмы влагалища при любом прикосновении, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Женщина узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые пыталась использовать тампон, однако ей не удалось это сделать.

"Позднее она пришла к выводу, что у нее вагинизм – патология, при которой невозможно какое-либо вагинальное проникновение. Именно поэтому Ревати до сих пор остается нетронутой. Но это не помешало женщине забеременеть и родить девочку по имени Ева. Это стало возможным благодаря экстракорпоральному оплодотворению", — сказано в сообщении.

Несмотря на болезнь, женщина решила обойтись без кесарева сечения. После родов Ревати надеется, что сможет заниматься полноценным сексом.

Девственная женщина смогла родить ребенка (1)

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 88-летний кардинал Теодор МакКарик лишился членства в Коллегии кардиналов Ватикана из-за громкого секс-скандала. Папа Римский Франциск отправил его в отставку и поручил "посвятить свою жизнь молитвам и покаянию" за сексуальное насилие над детьми.

Источник: ONLINE.UA Теги: роды, діти. народження, оплодотворение
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