Девственная женщина смогла родить ребенка

30-летняя замужняя женщина, жительница индийского города Ахмеднагар Ревати Бордавекар родила ребенка, несмотря на то, что она никогда не занималась сексом. У нее редкое заболевание, которое вызывает спазмы влагалища при любом прикосновении, передает ONLINE.UA со ссылкой на The Sun.

Женщина узнала о своей проблеме в 22 года, когда впервые пыталась использовать тампон, однако ей не удалось это сделать.

"Позднее она пришла к выводу, что у нее вагинизм – патология, при которой невозможно какое-либо вагинальное проникновение. Именно поэтому Ревати до сих пор остается нетронутой. Но это не помешало женщине забеременеть и родить девочку по имени Ева. Это стало возможным благодаря экстракорпоральному оплодотворению", — сказано в сообщении.

Несмотря на болезнь, женщина решила обойтись без кесарева сечения. После родов Ревати надеется, что сможет заниматься полноценным сексом.