В Сирии погиб российский полковник, воевавший на Донбассе - первые подробности

В Сирии погиб российский полковник, воевавший на Донбассе - первые подробности

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Фото: flickr.com

Координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук сообщает, что кремлевское командование замалчивает любую информацию о низком уровне профессионализма своих боевых подразделений. А особенно тщательно скрывает потери личного состава в зонах боевых действий.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

По его словам, у "Информационного сопротивления" есть информация о том, что 22 февраля 2019 года на территории Сирии погибли четверо военнослужащих вооруженных сил России. А среди них – полковник Альберт Омаров, командир 3 отдельной бригады специального назначения (место постоянной дислокации – русский город Тольятти).

За гибель полковника и других военных, как уверяют инсайдеры "Информационного сопротивления", командование армии РФ решило освободить от обязанностей командира группировки войск РФ в Сирии генерал-полковника Сергея Суровкина. Хотя назначили его только за месяц до того.

Стоит отметить, что Омарова назначили командиром бригады российских спецназовцев 5 лет назад, в феврале 2014 – как раз на момент начала российской агрессии против Украины. И именно на территории Украины он активно участвовал в боевых действиях – утверждает Тымчук. В частности, организовывал подготовку диверсий, разведывательных операций и тому подобное.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что топ-генералы США и РФ срочно встретились, чтобы обсудить ситуацию в Сирии.

Источник: ONLINE.UA Теги: Сирия, Донбасс, РФ, полковник
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