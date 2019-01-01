Военный самолет США пролетит над Россией - известна причина

Военный самолет США пролетит над Россией - известна причина

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Фото: wikipedia.org

Уже на этой неделе совместная миссия США и Норвегии в рамках Договора по открытому небу выполнит наблюдательный полет над территорией России, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

Стоит отметить, что со своей стороны Россия проведет аналогичную миссию над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга.

"Совместный полет Норвегии и США состоится в период с 11 по 15 марта на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома "Хабаровск". Россия же планирует использовать самолет Ан-30, ее полет начнется с аэродрома открытого неба "Кечкемет" в Венгрии, максимальная дальность полета – 945 километров", — сказано в сообщении.

Как известно, американская и европейская авиации часто осуществляет мониторинг ситуации в районах временно оккупированных территорий на Донбассе и возле берегов аннексированного Крыма.

Недавно конфликт из-за российского истребителя разгорелся в Швеции. SU27 опасно приблизился к шведскому самолету разведки в небе над Балтией – военный самолет ВВС России пролетел возле шведского корабля на расстоянии менее чем 20 метров. МИД страны осудило такие действия и вызвало посла России для объяснений.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 19 февраля самолет Военно-воздушных сил США Boeing RC-135V провел разведку в Черном море у берегов Крыма.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, РФ, самолёт, разведка
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