Преемница Меркель жестко раскритиковала идею Макрона

Еммануель Макрон (фото — kremlin.ru)

Преемница канцлера Германии Ангелы Меркель на посту лидера Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауер жестко раскритиковала идею президента Франции Эммануэля Макрона о единой минимальной заработной плате в ЕС, передает ONLINE.UA со ссылкой на Die Welt am Sonntag.

Стоит отметить, что политик согласилась с Макроном только в вопросе усиления безопасности внешних границ блока.

"Мы должны завершить Шенген", — сказала она, добавив, что необходимо договориться об "охране границы".

Она также предложила сократить парламентские заседания в Страсбурге и сказала, что чиновники ЕС больше не должны освобождаться от национального налога на прибыль.

Что касается вопросов безопасности, она поддержала постоянное место в ЕС в Совете Безопасности ООН, а также учреждение Совета европейской безопасности с участием Великобритании.

Кроме того, преемница Меркель не поддерживает введение единой социальной защиты для рабочих на всем пространстве ЕС.