"Подлые крысы будут наказаны": что пообещал украинцам новый заместитель секретаря СНБО Кривонос

Петро Порошенко та Сергій Кривонос (фото — president.gov.ua)

Новоназначенный заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос пообещал украинцам, что будет жестко пресекать и наказывать случаи коррупции и хищения в оборонной сфере и армии Украины, передает ONLINE.UA.

Чиновник утверждает, что уже имеет план действий по защите Украины. Он рассказал о программе "Пять шагов к победе", которая якобы в короткие сроки позволит сделать Украину еще более сильной, более сплоченной и почти невозможным старания России проявлять агрессию на территории нашей страны. "Что касается работы с реформирования оборонной промышленности... Я приложу максимум усилий, чтобы сделать невозможными проявления коррупции, мародерства в армии. И те подлые крысы, которые пытались или пытаются разворовать армию, разворовать наше государство, я уверен, они будут наказаны", — заверил он.

Как известно, экс-кандидата в президенты и заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ Сергея Кривоноса назначили заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На этой должности он будет непосредственно заниматься вопросами перевооружения ВСУ и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и вопросами взаимодействия с НАТО.

Как сообщал ONLINE.UА, лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после того, как было опубликовано расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.