В Британии провалили соглашение по Brexit - первые подробности

В Британии провалили соглашение по Brexit - первые подробности

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Фото: pixabay.com

Палата общин парламента Великобритании во второй раз отклонила соглашение о выходе из ЕС, на этот раз с изменениями, которые Тереза Мэй согласовала с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Против соглашения проголосовал 391 депутат, за — 242.

Отмечается, что соглашение не поддержали оппозиционные лейбористы, а также часть депутатов правящей Консервативной партии и североирландская Демократическая юнионистская партия.

"Внесенные в соглашение изменения касались так называемого "запасного механизма" для ирландской границы и предусматривали создание специального арбитража по разрешению вопроса границы между Ирландией и Северной Ирландией и подписания новой альтернативной сделки до 2020 года, то есть до конца переходного периода", — сказано в сообщении.

По мнению британских депутатов, изменения не снимают всех рисков того, что Британия может слишком долго оставаться в рамках "запасного механизма", а значит будет находиться под юрисдикцией ЕС.
Источник: ONLINE.UA Теги: Британия, договор, РФ, Brexit
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