"Воспринимается болезненно": официальный Киев обвинил еще одну страну в заигрывании с РФ

Танець Володимира Путіна та Карін Кнайсль на її весіллі в Австрії (фото — kremlin.ru)

Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что комментарии главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сделанные во время визита в Россию, про "отличные отношения" между Веной и Москвой свидетельствуют о ее заигрывания с агрессором, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Мы обратили внимание на очень примирительный тон этого сообщения. Он заметно контрастирует с политикой ЕС в ответ на российскую агрессию против Украины, российские попытки подрыва демократических процессов в ЕС, вмешательство в выборы, сбивание MH17, применение химического оружия в Солсбери, шпионские скандалы, кибертерроризм, дезинформацию, поддержку праворадикальных партий в Европе..." — сказала она.

Зеленко отметила, что это болезненно воспринимается в Украине, которая в результате действий РФ потеряла более 13 тыс. жизней и до сих пор более 7% украинской территории остаются оккупированными Россией.

Напомним, 18 августа российский президент Владимир Путин посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По прибытию он подарил невесте букет цветов, а затем пригласил Кнайсль на танец.

Как сообщал ONLINE.UA, позже Карин Кнайссль заявила, что не считает серьезной ошибкой приглашение президента РФ Владимира Путина на ее свадьбу.