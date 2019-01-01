В ЕС назвали главный источник дезинформации в Европе

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13 марта Европейский парламент принял резолюцию, которая признает Россию главным источником дезинформации в Европе, наряду с Китаем, Ираном и Северной Кореей, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Указано, что данный документ одобрили 489 голосами, против выступили 148 депутатов, 30 воздержались.

В ЕП жестко раскритиковали все более агрессивные действия России, Китая, Ирана и Северной Кореи, "которые стремятся подорвать основы и принципы европейских демократий, а также суверенитет всех стран "Восточного партнерства".

"Несмотря на последние усилия ЕС по противодействию враждебной пропаганде третьих стран, депутаты Европарламента призывают государства-члены рассмотреть разработку надежной правовой базы как на уровне ЕС, так и на международном уровне, для преодоления гибридных угроз.В резолюции депутаты призывают "повысить осведомленность про российские кампании по дезинформации, поскольку это является главным источником дезинформации в Европе", — сказано в сообщении.

Кроме того, депутаты Европарламента призывают ЕС расширить свою оперативную группу стратегических коммуникаций (East Stratcom Task Force), созданную в 2015 году, в полноценную структуру в рамках Европейской службы внешних действий, чтобы решить проблему с враждебной пропагандой России.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Европарламент требует, чтобы Путин немедленно освободил украинских моряков и политических заложников, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.