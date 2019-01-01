"РФ может это сделать": в США озвучили неутешительный прогноз

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Глава Европейского командования США Кертис Скапаротти сообщил, что российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфликтах, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Голос Америки".

"Я думаю, что это часть русской доктрины и их способа ведения войны, если хотите", – заявил Скапаротти, который также является верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе.

По мнению представителей Пентагона, Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, размышляет об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска.

"Эскалация с целью доминирования – вот как они смотрят на это, – заявил Скапаротти законодателям. – И если вы посмотрите на их модернизацию оружейных систем сегодня, то, думаю, вы заметите, как они могут использоваться именно для этих целей при определенной эскалации. Я считаю, что они действительно разрабатываются для этого".

С этим согласилась гражданская коллега Скапаротти, исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Вилбарджер, отметив, что китайские военные стратеги разработали аналогичную теорию достижения победы в конфликтах.

Обе страны стремятся подвести США к сложной проблеме.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в России испытали ядерную ракету, которой ранее хвастался Путин. В ракетостроительной отрасли уверили, что испытания "Буревестника" прошли успешно.