На Шулявском мосту началась реконструкция: как будет ездить городской транспорт

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Шулявский мост станет недоступным для передвижения, в связи с глобальной реконструкцией путепровода. Изменения по передвижению муниципального транспорта вводятся уже с воскресенья, 17 марта, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Сообщается, что, начиная с 17 марта текущего года, закрывается движение троллейбусов маршрутов 22, 27, 42 и вносятся изменения в работу наземного общественного транспорта.

Локация проведения строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении ул. Вадима Гетьмана, Александра Довженко и просп. Победы (Шулявский путепровод)

В столице в связи с изменением маршрутов, можно будет воспользоваться следующими видами транспорта:

1. троллейбусов маршрута № 21К « вул " Кадетский гай-Индустриальный путепровод»;

2. троллейбусов маршрута № 22К «Международный аэропорт «Киев» («Жуляны») – Индустриальный путепровод»;

3. троллейбусов маршрута № 27К «Зал. ст. «Киев – Волынский» – Индустриальный путепровод»;

4. троллейбусов маршрута № 27А «Ст. м. «Почайна» – вул. Дегтяревская»;

5. троллейбусов маршрута № 30К " вул " Милославская — Вул. Дегтяревская»;

6. троллейбусов маршрута № 42Д "Ст « м » Лыбидская" – зал. ст. "Киев-Волынский»;

7. автобусов маршрута № 27ТР " вул " Дегтяревская-Индустриальный путепровод»;

8. троллейбусов маршрута № 30 от вул. Милославской до вул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее-вул. Дорогожицкая-ул – Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) — ул – Дорогожицкая-ул – Юрия Ильенко-ст. м "Лукьяновская" — ул. Ст. Черновола просп. Воздухофлотский – Севастопольская площадь – далее к ул. Кадетский Гай собственному маршруту;

9. автобусов маршрута № 2 «Улица Булгакова – улица Шолуденко» в направлении ул. Шолуденко трассе: от вул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее – вул. Николая Василенко ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.

10. Пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиров троллейбусных маршрутов 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе.

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