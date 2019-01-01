МВФ, США и ЕС обратились к украинским властям с неожиданной просьбой

МВФ, США и ЕС обратились к украинским властям с неожиданной просьбой

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Фото — flickr.com

Председатель парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что получил письмо от послов США и ЕС, а также от представительства Международного валютного фонда с просьбой отложить рассмотрение всех законопроектов о незаконном обогащении.

Об этом он сказал на согласительном совете 18 марта, передает ONLINE.UA.

Он подчеркнул, что соответствующее прошение было в письме, которое поступило ему в понедельник.

"Посол США, миссия МВФ, посол Евросоюза написали письмо — сегодня пришло: они просят отложить рассмотрение всех законопроектов, потому что они несовершенны. В том числе и президентский", — сказал председатель парламентского комитета.

Как известно, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение. Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Климкин заявил, что Европейский Союз не накажет Украину из-за отмены Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, поэтому за безвиз украинцы могут не волноваться.

Источник: ONLINE.UA Теги: США, ЕС, МВФ, незаконне збагачення
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