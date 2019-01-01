Неожиданно: Путин признал, что аннексия Крыма была ошибкой

Неожиданно: Путин признал, что аннексия Крыма была ошибкой

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Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в своем ближайшем окружении признал, что аннексия Крыма была ошибкой, но не намерен признавать это публично. Об этом в эфире украинского телеканала заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, передает ONLINE.UA.

"Теперь для Путина просто нет выхода. У нас сейчас, кстати говоря, разные службы интересуются нашим мнением: как вы думаете, Путин мог бы уйти из Крыма, не потеряв лицо? Нет такого пути, просто нет. А Путину признать, что он сделал ошибку? Он, кстати, в своем кругу об этом уже и говорит. Это проверенные источники. Он говорит: "Мы с Крымом сделали ошибку, но мы этого не будем признавать". Вот такая вот концепция", — подчеркнул Джемилев.

Он объяснил, что для Путина уйти из Крыма — это "сделать харакири".
Как сообщал ONLINE.UА, российский оппозиционер и политический эксперт Леонид Гозман заявил, что вторжение на Донбасс было колоссальной ошибкой Путина. Поэтому договориться с Россией о выводе ее вооруженных формирований с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возможно.
Источник: ONLINE.UA Теги: Крым, Владимир Путин, РФ, аннексия
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