21 марта - Всемирный день людей с синдромом Дауна: почему нужно одевать разноцветные носки

21 марта мировое сообщество отмечает Всемирный день людей с синдромом Дауна. Чтобы поддержать их, все желающие присоединяются к флешмобу – надевают разные или просто цветные носки, чтобы на один день почувствовать себя немного особенным. Те, кто присоединяется к акции, должны рассказать о важности поддержки солнечных людей, передает ONLINE.UA.

Впервые Всемирный день людей с синдромом Дауна был проведен в 2006 году, его инициаторами стали Европейская ассоциация Даун-синдром (EDSA) и Всемирная ассоциация Даун-синдром (ІDSA). В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Всемирным днем людей с синдромом Дауна. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) с 21 хромосомой (поэтому и 21 марта).

Синдром Дауна – это генетическая аномалия, которой присуща дополнительная хромосома 21. Люди с синдромом Дауна имеют 47 хромосом в кариотипе вместо привычных 46. Синдром известен еще с 1866 года и назван по имени английского врача, который его открыл и описал, но причины возникновения патологии были открыты учеными-генетиками лишь в ХХ веке.

Как известно, синдром Дауна распространен во всех регионах мира и часто приводит к изменениям моторики, физических характеристик и здоровья человека. Жизненно важное значение для развития таких больных имеет доступ к медицинскому обслуживанию, программам раннего вмешательства и инклюзивного образования, а также проведение соответствующих исследований. Несмотря на то, что дети с синдромом Дауна развиваются несколько медленнее, чем обычные, позже начинают ходить и разговаривать – они способны к обучению, многие из них могут освоить профессию, достичь оптимального качества жизни и заниматься собой без лишней помощи. Человек с синдромом Дауна может получить высшее образование, устроиться на работу, иметь семью.

Ежегодно в мире рождается от трех до пяти тысяч детей с синдромом, в Украине – более 400. Таких малышей называют детьми Солнца, но проблемы, с которыми сталкиваются они и их родители, совсем не солнечные. Если в Англии 80 процентов всех детей с синдромом Дауна учатся вместе с другими школьниками, то в Украине таких наберется едва ли процент.

К счастью, в последнее время, благодаря титаническим усилиям родителям детей с синдромом Дауна, которые объединяются для решения общих проблем и волонтерам, ситуация немного сдвинулась с мертвой точки.

21 марта активисты призывают всех одевать яркие, да еще и непарные носки, чтобы почувствовать, как это – отличаться от других. Потому что именно так — под удивленным взглядом прохожих — все время и живут люди с синдромом Дауна.