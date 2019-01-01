Ситуация на Донбассе напряженная - есть раненые и погибшие

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Ситуация на Донбассе продолжает усложняться. 24 марта российские оккупационные войска трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов четыре раза было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Все обстрелы украинских позиций противник осуществил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Из минометов калибра 82 мм боевики стреляли вблизи поселка Золотое-4 . Также из минометов калибра 82 мм и стрелкового оружия враг открывал огонь в районе населенного пункта Новолуганское. Минометы 120-го и 82-го калибров, а также вооружения боевой машины пехоты оккупанты применили возле города Попасная.Всего противником было выпущено 38 мин калибров 120 и 82 мм. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", — сказано в сообщении.

По данным разведки, 24 марта ответным огнем двое оккупантов были уничтожены и один ранен.По состоянию на 7:00 25 марта враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".В районе населенного пункта Луганское стреляли из снайперского оружия. А вблизи поселка городского типа Новотошковское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов двое украинских защитников получили ранения.