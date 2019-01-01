"Немедленно прекратите!": США обратились к Кремлю с громким требованием

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Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить свое неконструктивное поведение", которое заключается в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"Соединенные Штаты и страны региона не будут стоять в стороне в то время, когда Россия обостряет напряженность в Венесуэле. Постоянное введение российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле, рискует продлить страдания венесуэльского народа, который в подавляющем большинстве поддерживает временного президента Хуана Гуайдо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Помпео призвал Россию прекратить ее неконструктивное поведение и присоединиться к странам, которые выступают за лучшее будущее Венесуэлы.

Стоит отметить, что недавно госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они сыграли главную роль в нынешнем кризисе в Венесуэле, поскольку ранее поддерживали и продолжают поддерживать режим Николаса Мадуро.