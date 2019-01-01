ЛДПР внесла в Госдуму РФ проект заявления о непризнании итогов выборов президента Украины

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Фракция ЛДПР внесла в Госдуму проект заявления "О непризнании итогов выборов президента Украины", передает ONLINE.UA со ссылкой на электронную базу данных нижней палаты парламента РФ.

В документе указано, что соблюдение законности при проведении выборов президента Украины ставится под сомнение в связи с наличием большого количества серьезных нарушений, ошибок, допущенных избирательными комиссиями, что в результате не обеспечило необходимые условия для равноправного и свободного волеизъявления избирателей.

В Госдуме убеждены, что массовая фальсификация итогов выборов призвана обеспечить победу определенного кандидата.

"Избирательная кампания в Украине проходила в условиях активно проводимой средствами массовой информации пропаганды, которая оправдывает победу определенного кандидата, в том числе с использованием ложной информации о возможном вмешательстве России в ход выборов и вербовке некоторых кандидатов. Предвыборные лозунги многих кандидатов основывались на обвинении России в создании причин для экономического кризиса на Украину и бедности ее населения ", — отмечается в тексте заявления.

Там же говорится, что депутаты глубоко обеспокоены проведением выборов президента Украины "в условиях нечестной избирательной кампании с применением" грязных "избирательных технологий, что является грубым нарушением международно-правовых принципов и норм".

Как сообщал ONLINE.UA, власти РФ приняли решение не направлять своих наблюдателей в рамках ОБСЕ на президентские выборы в Украине