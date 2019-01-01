"Зачем вы меня сюда привезли ?!": Лукашенко устроил кадровую чистку из-за коров

Олександр Лукашенко (фото — kremlin.ru)

Белорусский лидер Александр Лукашенко устроил кадровую чистку в Могилевской области, когда увидел, в каком состоянии содержат коров в агрохолдинге "Купаловская", сообщает ONLINE.UA со ссылкой на БЕЛСАТ TV.

Отмечается, что президент Беларуси осмотрел условия, в которых содержат коров, и возмущался, называя коровник "Освенцимом", и употребляя нетипичную для президентской должности лексику.

"Зачем вы меня сюда привезли? Что бы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (глава Администрации президента Наталья Качанова – ред.) следом сюда? А Анфимова (председатель Комитета госконтроля Леонид Анфімов – ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. А вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю ", — сказал Лукашенко.

Он также подчеркнул, что в агрохолдинге должно быть сухо и чисто.

"Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. А вы меня убеждаете, что это нормально. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная", — сказал глава белорусского государства.

Сразу же после ревизии Лукашенко отстранил от должности председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского. Кроме того, представителя президента в Могилевской области Геннадия Лавренкова понизили в должности.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в Трехстороннем контактной группе относительно Донбасса Евгением Марчуком, на которой пожаловался на падение торговли между странами.