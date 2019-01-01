Приехали: из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ откроют уголовное производство

Юрій Бойко і Віктор Медведчук (фото — скриншот відео)

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что ГПУ зарегистрирует уголовное производство в связи с полетом в Россию представителей "Оппозиционной платформы — За жизнь" кандидата в президенты Юрия Бойко и кума президента РФ Виктора Медведчука.

Об этом генпрокурор сообщил 27 марта на заседании Кабинета министров, передает ONLINE.UA.

"Сегодня будет зарегистрировано производство о незаконном пересечении границы. Но вопросы есть не только к аэрослужбе, но и к пограничной службе, которая выпустила этих лиц вопреки установленному порядку", – сказал Луценко.

Чиновник подчеркнул, что "законная реакция не заставит себя ждать".

Напомним, 22 марта премьер России Дмитрий Медведев провел в Москве встречу с представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь" кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.После этого Бойко и Медведчук заявили, что будут продолжать вести переговоры с руководством РФ, в частности, относительно поставки в Украину российского газа.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что глава МИД Украины Павел Климкин хочет знать, обсуждали ли кандидат в президенты Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук в Москве вопрос освобождения украинских политзаключенных и военнопленных.