Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом - появилось красноречивое фото

Невеста всемирно известного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес родит своему возлюбленному второго ребенка, передает ONLINE.UA со ссылкой на португальское издание Correio da Manha.
СМИ утверждает, что подруга знаменитого футболиста "Ювентуса" и сборной Португалии снова ждет ребенка. Слухи об интересном положении возлюбленной футболиста появились после снимков, которые были сделаны во время матча отбора на
Возлюбленная футболиста наблюдала за игрой с VIP-трибуны стадиона "Да Луж" в Лиссабоне вместе с матерью и сестрой Роналду. Округлый живот Родригес может свидетельствовать о ее нахождении на 3-4 месяце беременности.
Стоит отметить, что у
Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии, в составе которой является капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. 10 июля 2018 года было официально объявлено о переходе
Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.