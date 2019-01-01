Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом - появилось красноречивое фото

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом - появилось красноречивое фото

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Кріштіану Роналду (фото — flickr.com)

Невеста всемирно известного футболиста Криштиану Роналду Джорджина Родригес родит своему возлюбленному второго ребенка, передает ONLINE.UA со ссылкой на португальское издание Correio da Manha.

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом - появилось красноречивое фото (1)

СМИ утверждает, что подруга знаменитого футболиста "Ювентуса" и сборной Португалии снова ждет ребенка. Слухи об интересном положении возлюбленной футболиста появились после снимков, которые были сделаны во время матча отбора на Евро-2020 между Португалией и Сербией.

Возлюбленная футболиста наблюдала за игрой с VIP-трибуны стадиона "Да Луж" в Лиссабоне вместе с матерью и сестрой Роналду. Округлый живот Родригес может свидетельствовать о ее нахождении на 3-4 месяце беременности.

Стоит отметить, что у 25-летней Джорджины Родригес уже есть ребенок от Криштиану Роналду – в ноябре 2017-го она родила девочку, которую назвали Алана Мартиной. А всего в португальского нападающего четверо детей: трое старших – от суррогатных матерей.

Криштиану Роналду в пятый раз станет отцом - появилось красноречивое фото (2)

Криштиану Роналду — португальский футболист, нападающий итальянского клуба «Ювентус» и сборной Португалии, в составе которой является капитаном, а также рекордсменом по количеству игр и забитых голов. 10 июля 2018 года было официально объявлено о переходе 33-летнегопортугальца в состав итальянского «Ювентуса», с которым заключили 4-летний контракт. Трансферная сумма составила 100 миллионов евро, что стало рекордом для игроков старше 30 лет и самым дорогостоящим приобретением в истории итальянских клубов.

Как сообщал ONLINE.UA, компания Facebook намерена снять документальный сериал о известном футболисте Криштиану Роналду.

Источник: ONLINE.UA Теги: Криштиану Роналду, дети, роды, футбол
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