Российская биатлонистка сделала неожиданное заявление о своем переходе в сборную Украины

Натурализированная украинская биатлонистка Анастасия Рассказова рассказала о своем переходе в сборную Украины, отметив, что теперь у нее есть стимул работать дальше, передает ONLINE.UA со ссылкой на biathlon.com.ua.

"Честно, вообще ничем не довольна в этом сезоне. Начало еще как-то более-менее складывалось, показывала неплохой уровень, и надеялась до последнего, что поеду на юниорский чемпионат мира. Но разрешения на выступление за Украину долго не было, я очень расстроилась", – сказала Рассказова.

Она также подчеркнула, что сожаления, что перешла к сборной Украины, — нет.

"Наоборот, есть стимул работать дальше. Так, были какие-то проблемы с документами, с разрешением, но это все позади. Дальше будет новый сезон – новые возможности", — говорит спортсменка.

Стоит отметить, что другая натурализированная украинка Екатерина Бех уже выиграла спринт и гонку преследования на юниорском чемпионате мира в словацком Брезно-Осрбли. Девушка рассказала, с какими трудностями столкнулась во время соревнований и благодаря чему удалось победить.

Как известно, в августе 2018 года россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко получили гражданство и выступают за сборную Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно американская скелетонистка Кэти Уландер заявила, что президент РФ Владимир Путин испортил Олимпиаду в Сочи. Она вспомнила о допинговый скандал, который возник вокруг соревнований, а также то, что после Олимпийских игр глава Кремля отдал приказ напасть на Украину.