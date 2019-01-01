Американский эксперт рассказала, стоит ли готовиться к финансовому кризису

Фото — flickr.com

Бывшая глава ФРС Джанет Йеллен на конференции для инвесторов в Техасе заявила, что экономика США вряд ли вступит в рецессию в 2019 году, и у Федеральной резервной системы нет поводов снижать процентные ставки, передает ONLINE.UA со ссылкой на Bloomberg.

По ее словам, хотя представители ФРС понизили свой медианный прогноз по экономическому росту на 2019 год до 2,1 процента, это не рецессия.

"Замедление — это то, чего давно ждали. Их устраивает нынешний уровень ставок. Они готовы двигаться в любом направлении, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Но в своем базовом сценарии я не вижу рецессии, не думаю, что она возможна. И, по моим расчетам, они будут держать паузу в течение года", — заявила она.

Йеллен пояснила, что в основе инверсии кривой доходности могут лежать страхи, что центробанк слишком сильно ужесточит монетарную политику и спровоцирует рецессию. Представители ФРС "обратили внимание" на то, что говорили им рынки в декабре, и было видно корректировки траектории процентных ставок вниз, которая соответствует этим прогнозам".

Также отмечается, что есть причины для беспокойства по поводу роста в Европе и Китае.

"Если они преподнесут сюрпризы в плане замедления, то ФРС будет вполне готова снизить ставку. Ни в коем случае не можно железно утверждать, что процентные ставки останутся там, где они сейчас", — заявила экс-глава ФРС.

Как сообщал ONLINE.UA ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что на состояние мировой экономики негативно влияет угроза торговой войны между развитыми странами.