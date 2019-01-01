"Вы все мне противны": певица Пинк жестко ответила на критику хейтеров

Американская певица Пинк, которой не привыкать к громким скандалам и провокациям, недавно превзошла себя: звезда резко отреагировала на критику в отношении ее младшего сына и заблокировала все комментарии на странице в Instagram, передает ONLINE.UA со ссылкой на ВВС.

Отмечается, что популярная артистка отправилась на семейный отдых с мужем и детьми. Из отпуска артистка опубликовала волшебные фото возле бассейна, которые вызвали шквал комментариев среди поклонников. На кадрах она показала своего 2-летнего сына Джеймсона Муна и 7-летнюю дочь Уиллоу. При этом мальчик был без подгузника, хейтеры назвали это неприличным.

На критику хейтеров красавица отреагировала мгновенно. К фото Пинк добавила гневный текст, в котором заявила, что отныне никто из подписчиков ее блога не сможет комментировать фото, опубликованные на ее странице.

"С некоторыми из вас что-то серьезно не так. Вы обсуждаете моего ребенка? Пишете об обрезании? Вы серьезно? Как любая нормальная мама на пляже, я даже не заметила, как он снял подгузник для плавания. Я удалила фото, потому что вы все мне отвратительны. И теперь я отключу возможность комментировать свои записи, говорю "нет" негативу, который вы вносите в жизнь других людей", – заявила Пинк.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что популярная американская певица Пинк (P!nk) представила новый клип на песню "Secrets".