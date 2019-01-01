Благовещение 2019: все, что нужно знать о празднике

Фото з відкритих джерел

Благовещение Пресвятой Богородицы – церковный праздник, который отмечают каждый год 7 апреля. В 2019 году Благовещение будут праздновать в воскресенье. По древнему поверью, считается, что именно в этот день Пресвятой Деве Марии явился Архангел Гавриил с вестью о том, что через девять месяцев она родит Сына Божьего – Иисуса Христа.

Православные верующие считают Благовещение великим праздником и отмечают его с ІІІ века. 7 апреля вспоминают пророчество, гласящее о рождении Сына Божьего. Праздник является соединением божественной воли и человеческой свободы.

Благовещение имеет три символа: луч света, по которому спускался Святой Дух; прялка, возле которой сидела Мария в момент явления Архангела Гавриила; пальмовая ветвь, символизирующая возвышенность чувств и мыслей.



Традиции Благовещения

В день Благовещения православные верующие идут в церковь. 7 апреля в храмах пекут и освещают просвиры. Утром в воскресенье отправляйтесь на литургию, купите просвирку по одной на каждого члены семьи и съешьте их натощак: считается, что просвиры обладают целебными свойствами. Крошки от святого хлеба принято давать домашним животным и добавлять в корм скотине, тогда они будут здоровыми и плодотворными, а урожай – богатым.

Также Благовещение считается женским праздником, поэтому многие идут в храм помолиться Пресвятой Богородице за удачное замужество и счастливую жизнь.

Наши предки в этот день отпускали птиц на волю. Для этого заранее специально ловили любых пернатых и сажали их в клетки. На Благовещение собирались компаниями и выпускали. Эти птицы символизировали освобождение от грехов и святость помыслов в великий праздник.

Обычно Благовещение припадает на Великий пост, поэтому пировать в этот день не получится. Но постящимся разрешается на праздник есть рыбу и выпить немного красного вина.



Благовещение 2019: что нельзя делать

На Благовещение, как и в другой церковный праздник, нельзя заниматься тяжелой работой, шить, вязать и забивать скот. Женщинам советуют в первую половину дня не готовить и не заниматься домашними делами.

Если на Благовещение припадает поездка, ее лучше отложить. Нельзя также надевать новую одежду, считалось, что она прослужит мало и в скором времени порвется.

Наши предки в этот день не стригли, и даже старались не расчесывать, волосы, чтобы не запутать свою судьбу. На Благовещение также не стоит одалживать или отдавать кому-то что-либо – это может «вынести» из вашего дома удачу, здоровье и достаток.



Приметы на Благовещение

В народе считается, что именно на Благовещение 7 апреля весна окончательно закрепила свои позиции, и теперь на улице будет становиться только теплее. Наши предки смотрели, какая погода на Благовещение – такой стоит ожидать и на Пасху.

Хорошая погода на Благовещение предвещала богатый урожай. А если в этот день пойдет снег – лето будет совсем неурожайным. Если в праздник пойдет гроза, то стоит ждать теплого лета и изобилия грибов осенью. А вот солнечное небо сулит много гроз летом.

В древние времена верили, если на Благовещение загадать желание, то оно обязательно сбудется. Мы можем не верить во многие поверья, но почему бы лишний раз не подумать о своих мечтах, вдруг сбудутся.

Ранее ONLINE.UA подобрал оригинальные поздравления на Благовещение.