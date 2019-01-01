В сеть слили первые изображения iPhone 12 (2020)

Всемирно известная корпорация Apple еще не представила iPhone 2019 года, однако в сети уже активно обсуждают изображения новинки, которую анонсируют в 2020 году, передает ONLINE.UA со ссылкой на BGR.
Судя по снимкам, которые, по всей видимости, предназначены для использования в пресс-релизах, на официальном сайте Apple и сайтах партнеров, iPhone 12 в целом сохранит дизайн моделей iPhone X и iPhone Xs.
"Основное отличие во внешнем виде заключается в отсутствии каких-либо вырезов в дисплее. Для реализации такой идеи Apple, вероятно, откажется от сканера лица Face ID на пользу встроенного под экран датчика распознавания отпечатков пальцев. Правда, также не видно фронтальной камеры и разговорного динамика. Скорее всего, компании удалось скрыть их под дисплеем", — сказано в сообщении.
Кроме того, сзади можно видеть тройную камеру: один из датчиков будет обычным, другой – широкоугольным, а третий – с
Ранее ONLINE.UA сообщал, что после осеннего релиза смартфонов iPhone первый финансовый отчет оказался весьма не утешительным для Apple, именно поэтому глава корпорации Тим Кук заявил, что компания переосмыслит цену iPhone.