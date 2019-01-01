В сеть слили первые изображения iPhone 12 (2020)

В сеть слили первые изображения iPhone 12 (2020)

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Фото — flickr.com

Всемирно известная корпорация Apple еще не представила iPhone 2019 года, однако в сети уже активно обсуждают изображения новинки, которую анонсируют в 2020 году, передает ONLINE.UA со ссылкой на BGR.

Судя по снимкам, которые, по всей видимости, предназначены для использования в пресс-релизах, на официальном сайте Apple и сайтах партнеров, iPhone 12 в целом сохранит дизайн моделей iPhone X и iPhone Xs.

"Основное отличие во внешнем виде заключается в отсутствии каких-либо вырезов в дисплее. Для реализации такой идеи Apple, вероятно, откажется от сканера лица Face ID на пользу встроенного под экран датчика распознавания отпечатков пальцев. Правда, также не видно фронтальной камеры и разговорного динамика. Скорее всего, компании удалось скрыть их под дисплеем", — сказано в сообщении.

Кроме того, сзади можно видеть тройную камеру: один из датчиков будет обычным, другой – широкоугольным, а третий – с 2-кратным зумом. О других характеристиках устройства пока не сообщается.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что после осеннего релиза смартфонов iPhone первый финансовый отчет оказался весьма не утешительным для Apple, именно поэтому глава корпорации Тим Кук заявил, что компания переосмыслит цену iPhone.

В сеть слили первые изображения iPhone 12 (2020) (1)

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Источник: ONLINE.UA Теги: iPhone 12 (2020), фото, технологии, смартфоны
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