Новый президент проигрывает парламентские выборы: эксперт удивил неожиданным прогнозом

Новый президент проигрывает парламентские выборы: эксперт удивил неожиданным прогнозом

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Фото: 24tv.ua

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко прогнозирует, что тот, кто выиграет президентские выборы, с высокой вероятностью проиграет парламентские и не будет иметь контроля над Верховной Радой.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Результат партии нового президента на выборах в Верховную Раду будет существенно ниже, чем на президентских выборах. За полгода до парламентских выборов ситуация в стране – отношение к победителям президентской кампании – всех, кто оказался на первых местах, сильно изменится. Будет другая партийная конфигурация. И про нынешние партийные рейтинги можно забыть", — говорит эксперт.

Политолог также подчеркнул, что начнутся процессы, связанные с объединением и разделением политических сил. Появится ряд новых политических партий. По мнению Фесенко, партии всех фаворитов президентских выборов будут играть заметную роль.

Как сообщал ONLINE.UA, экс-заместитель госсекретаря США, старший директор по вопросам прав человека американского Института Маккейна Дэвид Крамер заявил, что Россия будет прилагать немало усилий для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине в течение следующих трех недель до проведения второго тура президентских выборов.

Источник: ONLINE.UA Теги: Президентские выборы 2019, парламентские выборы, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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