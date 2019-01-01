"Не может быть!": Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает демонстрировать поклонникам свои архивные фото, которые она сделала до безумной популярности в Украине. Архивные снимки красотка опубликовала на своей странице в Instagram-Stories, передает ONLINE.UA.

На одном из фото Леся показала, как выглядела 10 лет назад (тогда ей был 21 год). Звезда позирует вместе с друзьями – с подругой Ольгой Голуб и Михаилом Мартынюком, редактором шоу "Рассмеши комика".

"10 лет назад "Comedy Club", – сообщила она в подписи.

Также Леся Никитюк опубликовала архивный снимок своего отца Ивана Ивановича, который в молодости был моряком. В Stories мужчина изображен во время экспедиции в Арктику.

"Не может быть! Прошло столько лет, а ты почти не изменилась!; красоту не может испортить время; ты, кажется, похудела с того времени; невероятно красивая и позитивная; больше таких фото; какая очаровательная улыбка; ты моя любимая телеведущая", — пишут фанаты в комментариях к фото.