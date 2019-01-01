"Не может быть!": Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад

"Не может быть!": Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад

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Леся Нікітюк (фото — instagram.com)

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает демонстрировать поклонникам свои архивные фото, которые она сделала до безумной популярности в Украине. Архивные снимки красотка опубликовала на своей странице в Instagram-Stories, передает ONLINE.UA.

На одном из фото Леся показала, как выглядела 10 лет назад (тогда ей был 21 год). Звезда позирует вместе с друзьями – с подругой Ольгой Голуб и Михаилом Мартынюком, редактором шоу "Рассмеши комика".

"10 лет назад "Comedy Club", – сообщила она в подписи.

"Не может быть!": Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад (1)

Также Леся Никитюк опубликовала архивный снимок своего отца Ивана Ивановича, который в молодости был моряком. В Stories мужчина изображен во время экспедиции в Арктику.

"Не может быть!": Леся Никитюк показала, как выглядела 10 лет назад (2)

"Не может быть! Прошло столько лет, а ты почти не изменилась!; красоту не может испортить время; ты, кажется, похудела с того времени; невероятно красивая и позитивная; больше таких фото; какая очаровательная улыбка; ты моя любимая телеведущая", — пишут фанаты в комментариях к фото.

Как сообщал ONLINE.UA, популярная украинская певица Оля Полякова отправилась на отдых со своей 13-летней дочерью Марией. 35-летняя красотка поделилась с фанатами яркими фото, на которых она и Маша позируют в купальниках.

Источник: ONLINE.UA Теги: фанати, Леся Никитюк, ведуча, шоубізнес
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