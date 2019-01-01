Аналитики прогнозируют масштабное падение гривни

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До конца 2019 года курс гривны снизится по отношению к доллару с сегодняшних уровней на 4 грн — до 31 гривни за доллар. Такой неутешительный прогноз сделали аналитики инвестбанка Morgan Stanley, передает ONLINE.UA со ссылкой на "НВ Бизнес".

Кроме того, эксперты утверждают, что до конца 2020 года, курс гривны по отношению к доллару снизится еще сильнее — до 32,5 грн/долл . Они убеждены, что НБУ снизит учетную ставку до 14%, а до конца этого года стоимость долгов Украины снизиться до 16%.

Аналитики американского инвестбанка предполагают снижение темпов роста ВВП до 2,7% в 2019 году и 2,6% в 2020 году. Дефицит текущего счета прогнозируется на уровне 4% от ВВП в 2019 и 3,6% в 2020.

"Политическая, макроэкономическая неопределенность для инвестиций, повышение тарифов на газ, высокая инфляция, что сдерживает потребление домохозяйств", — так тезисно описывается экономическая ситуация в Украине в отчете Morgan Stanley.

Что интересно, председатель совета НБУ убеждает, что в ближайшие несколько месяцев скорее не стоит ожидать тревожных событий на валютном рынке Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, в НБУ прогнозируют, что развитие экономики в 2019 году резко замедлится до 2,5%, в частности, из-за жесткой монетарной и фискальной политики.