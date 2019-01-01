У Порошенко прокомментировали требования Зеленского

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко напомнила команде кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, что менять законодательство может парламент, а не глава государства. Такой была реакция чиновника на перечень требований, которые штаб Зеленского выдвинул Петру Порошенко, в частности по первому требованию обеспечить отмену декларирования доходов и расходов для общественных активистов.

Об этом ONLINE.UA сообщал со ссылкой Facebook политика.

Геращенко отметила, что украинский глава давно внес в Верховную Раду проект отмены е-декларирования для активистов, но его не поддержали нынешние сторонники Зеленского.

"Напомню Зе-команде (ибо Зе кандидат на концертах) – изменения в законы принимает ВР, а не президент. Президент Порошенко еще полтора года назад внес в парламент как безотлагательный законопроект об отмене е — декларирования для активистов. Альтернативный, кстати, тогда внесла Ю. Тимошенко. Рада эти голосования успешно провалила... Члены партии "Укроп", которые поддерживают Зе, в т ч кандидат в президенты Шевченко, который уже заявил, что молится за победу кандидата Зе — не голосовали ни за один! Такое вот зе...", – отметила вице-спикер.

Как сообщал ONLINE.UA, телеканал "UA: Общественное" призывает всех украинцев стимулировать в соцсетях основных претендентов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко принять участие в публичных дебатах.