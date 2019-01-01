"Газпрому" грозят масштабные убытки - известна причина

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Экспорту российского газа угрожает изменение климата — в текущем году экспорт газа в дальнее зарубежье существенно уменьшился. Поставки газа снизились в 1-м квартале на 10,2% по сравнению с аналогичным периодом рекордного 2018 года. При этом в марте объемы сократились на 18%, передает ONLINE.UA со ссылкой на DW.

По данным СМИ, значительное падение экспорта вызвано двумя основными причинами. Во-первых, аномально теплой зимой на территории Евросоюза, что является для "Газпрома" основным рынком сбыта.Во-вторых, экономическим кризисом в Турции, которая занимает пока 2-е место среди крупнейших покупателей российского газа после Германии и перед Италией.

"Из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в 1-м квартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе.В результате к концу марта европейские ПХГ все еще были заполнены примерно на 40%. За год до этого данный показатель составлял менее 19%. Следовательно, импортерам во 2-м и 3-м кварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы полностью заполнить хранилища.

Отмечается, что один неудачный год для концерна — не очень большая проблема. Но "Газпрому" и Кремлю очень неприятно фиксировать существенное падение спроса на продукцию концерна именно в тот год, когда завершаются сразу два очень дорогих трубопроводных проектах для доставки газа на основные рынки: "Северный поток-2 " и "Турецкий поток".

Как сообщал ONLINE.UA, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает вполне вероятной возможность того, что российский "Газпром" может прекратить транзит газа территорией Украины после завершения действующего транзитного контракта.