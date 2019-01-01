"Газпрому" грозят масштабные убытки - известна причина

Экспорту российского газа угрожает изменение климата — в текущем году экспорт газа в дальнее зарубежье существенно уменьшился. Поставки газа снизились в
По данным СМИ, значительное падение экспорта вызвано двумя основными причинами. Во-первых, аномально теплой зимой на территории Евросоюза, что является для "Газпрома" основным рынком сбыта.Во-вторых, экономическим кризисом в Турции, которая занимает пока
"Из-за высоких температур энергетические компании стран ЕС не только сократили в
1-мквартале импорт голубого топлива, но и его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе.В результате к концу марта европейские ПХГ все еще были заполнены примерно на 40%. За год до этого данный показатель составлял менее 19%. Следовательно, импортерам во 2-ми 3-мкварталах понадобится значительно меньше газа, чтобы полностью заполнить хранилища.
Отмечается, что один неудачный год для концерна — не очень большая проблема. Но "Газпрому" и Кремлю очень неприятно фиксировать существенное падение спроса на продукцию концерна именно в тот год, когда завершаются сразу два очень дорогих трубопроводных проектах для доставки газа на основные рынки: "Северный
Как сообщал ONLINE.UA, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает вполне вероятной возможность того, что российский "Газпром" может прекратить транзит газа территорией Украины после завершения действующего транзитного контракта.