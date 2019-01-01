Не отдавайте нас России: президент Черногории обратился к Евросоюзу

Міло Джуканович (фото — з відкритих джерел)

Интеграция Западных Балкан в ЕС имеет решающее значение для блока, чтобы защитить себя от растущего политического и экономического влияния России и Китая в регионе. С данным заявлением выступил президент Черногории Мило Джуканович, передает ONLINE.UA со ссылкой на Associated Press.

Политик подчеркнул, что хаотичный выход Британии из ЕС и другие кризисы в блоке, похоже, ослабили энтузиазм союза по поводу принятия новых членов, но Европа не должна передавать стратегический регион другим глобальным игрокам.

Черногорский лидер отметил, что Россия и Китай имеют интересы на Балканах, где растет политическое влияние РФ, особенно в соседней Сербии.

"Но вопрос не в том, имеют ли Россия, Китай или третья страна свои интересы на Балканах. Вопрос в том, почему Европа передает этот регион кому-нибудь еще. Я считаю, что это в первую очередь интерес Европы", — сказал Джуканович.

Президент Черногории убеждает, что ЕС должен проводить политику расширения независимо от кризиса вокруг Brexit.

"Мы не должны рассматривать эту проблему как проблему Балкан, мы должны рассматривать ее как европейскую проблему. Нет лучшей консолидации Европейского Союза, чем его последующее объединение", — сказал он.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что настоящее имя гражданина России Владимира Попова, которого власти Черногории обвинили в попытке организации переворота в этой стране, — Владимир Моисеев. Он сотрудник российской военной разведки ГРУ.