Урбанистические джунгли и полумарафон: куда пойти в Киеве на выходных 6-7 апреля

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На улице становится все теплее и в Киеве появляется много интересных мероприятий, которые хочется посетить. Афиша первых апрельских выходных довольно насыщенная, ONLINE.UA расскажет, как с пользой провести викенд 6-7 апреля.



Выставка фиалок

В национальном ботаническом саду имени М. М. Гришко на выходных 6-7 апреля пройдет выставка, на которой можно будет полюбоваться разнообразными сортами фиалок, хойи и цветочными композициями. Также специалисты в цветочном деле расскажут о правилах ухода за капризными цветами. Вход на территорию ботсада свободный.



Усі. Свої. Урбан джангл. Маркет керамики

На предстоящих выходных 6-7 апреля в Киеве пройдет маркет керамики, тема которого Урбанистические джунгли. Более сотни украинских брендов представят лучшие образцы мебели, текстиля и освещения. Около 35 брендов представят вашему вниманию керамические изделия. Посетители мероприятия почерпнут для себя много интересного, а именно смогут узнать, как использовать цветы, а также предметы с принтами флоры в интерьере. Кроме того, на маркете проведут мастер-классы по изготовлению посуды, ваз, кувшинов. На территории будет работать фуд-корт. Пройдет маркет керамики по адресу улица Десятинная, 12. Вход свободный.



XIX Салон авторских кукол и Тедди «Модная кукла»

В киевском МВЦ 6-7 апреля состоится неповторимая международная выставка авторских кукол «Модна лялька». В экспозиции, которая уже более 8 лет является главным событием для кукольников, примут участие более 200 отечественных и зарубежных мастеров. Посетители выставки смогут не только посмотреть и купить уникальные куклы, но и познакомиться с мастерами и художниками, которые изготавливают авторские, коллекционные, будуарные, шарнирные, текстильные и обереговые игрушки. Также будут проводиться мастер-классы.

Начало выставки в 10:00. Вход 50 гривен, для пенсионеров – 30 гривен, детям до 12 лет, инвалидам, военнослужащим и ликвидаторам ЧАЭС – бесплатно.

9th Nova Poshta Kyiv Half Marathon 2019

На выходных 6-7 апреля пройдет уже девятый международный Киевский полумарафон. Это единственное событие в Украине, которое имеет статус Bronze Label IAAF. В субботу, 6 апреля, участники полумарафона будут бежать на территории Национального выставочного центра (ВДНГ). Маршруты детских и взрослых забегов на 4,2 км проложены в парковой зоне. В воскресенье, 7 апреля, местом забегов станут исторические улицы столицы. Взрослые дистанции: 21 км, 10 км, эстафета 3*5 км, командный забег 4*21 км, забег на ВДНГ 4,2 км. Дети будут соревноваться на дистанциях: 1 км, 500 м. и 100 м. Начало забегов в 9:00, стоимость участия – от 499 гривен.



Фестиваль допремьерных показов – Французская весна 2019

На фестивале, который продлится до 10 апреля, все желающие смогут увидеть актуальные киноновинки, которые покажут на языке оригинала с субтитрами. Кинопоказы пройдут в кинотеатре «Киев» на площади Льва Толстого. Ежедневно с 19:00 можно будет увидеть по два фильма. В субботу, 6 апреля, пройдет показ ленты «Клубничка», о становлении эротической фотографии в конце XIX века. В 21.30 продемонстрируют драму «Обещание на рассвете», которая является экранизацией одноименного романа лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари. В воскресенье, 7 апреля, в рамках кинофестиваля покажут новый фильм Франсуа Озона «С божьей воли», в котором поднимут непростую тему: скандал с развращением детей в католической церкви. Стоимость допремьерных показов – 120 гривен.

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