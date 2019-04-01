В оккупированном Крыму Россия вывела корабли и "Бастионы": что происходит

Указано, что для быстрого реагирования на возможные "нештатные" ситуации "силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО".
"В назначенных районах акватории Черного моря организовано дежурство разведывательными кораблями, а также корабельными ударными группами, береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", самолетами морской авиации", — сообщили военные РФ.
Как известно, в Черном море с 5 по 13 апреля будут проходить масштабные многонациональные морские учения НАТО "Морской
Напомним, ранее в РФ заявили, что в Москве негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон о планах направить корабли для обеспечения прохода украинских судов через Керченский пролив.
Как сообщал ONLINE.UA, Украина получит 50 миллионов евро от Евросоюза, которые пойдут на поддержку Мариуполя, Бердянска и других городов на Азовском побережье, которые страдают в результате российской агрессии.