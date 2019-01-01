СМИ: Путин в беде

Немецкое авторитетное издание Süddeutsche Zeitung в своем новом материале "Путин в беде" пишет, что популярность президента России Владимира Путина стремительно уменьшается, поэтому Кремль планирует новый проект – присоединение Белоруссии. Автором статьи является российский оппозиционер Михаил Ходорковский, передает ONLINE.UA.

"Популярность, которая летит вниз, – серьезная угроза для режима российского президента. Тревога российского населения имеет практический характер: непопулярная пенсионная реформа; стагнация уровня жизни; дорогие аферы за рубежом за счет российских региональных интересов; видимые финансовые преференции для регионов, важных с точки зрения власть имущих, прежде всего, Москвы и Чечни. Все это подрывает популярность Путина", – пишет Ходорковский.

По словам оппозиционного политика, рейтинг в 30-40% заставляет сомневаться в "общем одобрении", на которое опирается авторитарный режим. Право на власть можно сохранить только с помощью силы, что плохо для власть имущих.

"Масштаб проникновения внутренней спецслужбы ФСБ в правительственные структуры переходит уже все допустимые пределы. Чтобы поддержать свой рейтинг, Путин мог бы распустить непопулярное правительство, но здесь есть подводные камни, – считает Ходорковский. – Существует один выход, но он слишком рискованный: присоединение республики Беларусь "по взаимному согласию". Президенту Лукашенко пришлось бы согласиться на создание в российско-белорусском союзе должности президента для Владимира Путина и фактическое вхождение Беларуси в состав Российской Федерации. Именно над этим проектом сегодня и продолжается работа", — сказано в материале.