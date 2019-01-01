Центробанк РФ сообщил о рекордном оттоке прямых иностранных инвестиций

Центробанк РФ сообщил о рекордном оттоке прямых иностранных инвестиций

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Фото — flickr.com

В Центральном банке РФ сообщили, что прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на 6,5 миллиарда долларов — до 15,9 миллиарда долларов. Стоит отметить, что это минимальное значение с 1997 года, когда ЦБ стал публиковать такую статистику, передает ONLINE.UA со ссылкой на РБК.

Отмечается, что инвесторы вывели из России 22,4 миллиарда долларов. Отток иностранных инвестиций, отмечает РБК, превысил приток впервые с 2015 года. В последние несколько лет этот показатель был положительным.

Эксперты связывают рекордный отток прямых инвестиций из России с санкциями.

"Если раньше многие компании воспринимали ослабление курса и кризис в экономике как возможность для наращивания своего присутствия на рынке и повышения конкурентоспособности своей продукции, то сейчас наблюдаются последствия санкционных недоразумений», — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

Недавно также стало известно, что в Парламентской ассамблее Совета Европы уже подготовили план, который позволяет ПАСЕ лишить права накладывать санкции на РФ. Инициатором стал лидер группы "Объединенные левые" в Совете Европы, нидерландский парламентарий Тини Кокс.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что дипломаты и депутаты ФРГ открыто требуют снятие санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.

Источник: ONLINE.UA Теги: Центробанк РФ, инвестиции, відтік, банки
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