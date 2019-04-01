"Зрада" отменяется: в ПАСЕ меняют документ, который вел к снятию санкций с РФ

"Зрада" отменяется: в ПАСЕ меняют документ, который вел к снятию санкций с РФ

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Фото — flickr.com

Украинский депутат Борислав Береза заявил, что в ПАСЕ меняют текст срочного доклада, который должен обеспечить снятие санкций и возвращение российской делегации к работе в Ассамблее, передает ONLINE.UA со ссылкой на "Европейскую правду".

"Зрада отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректному формулированию регламентных процедур. Теперь с помощью правок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий Ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу. Подробности завтра. Просто наберитесь терпения", — написал нардеп.

Как известно, недавно политический комитет ПАСЕ поддержал принципиальные поправки к срочному докладу, из-за которого пророссийское лобби пытается изменить регламент, что обеспечило бы возвращение делегации России.

Кроме того, дипломаты и депутаты ФРГ открыто вели активные действия для снятия санкционного давления с Российской Федерации в Совете Европы. В минувшие дни в стенах Ассамблеи велись острые дискуссии, и дошло до ругани со стороны лоббистов Москвы в адрес украинской делегации.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что народный депутат, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко заявила, что Россия не имеет шансов в следующем году провести через Асемблею решение относительно изменения санкционных правил.

Источник: Європейська правда Теги: ПАСЕ, РФ, санкции, Украина
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