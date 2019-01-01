В Киев приедет звезда "Игры престолов" - первые подробности

Фото: twitter.com

Всемирно известный британо-американский актер Ричард Брейк стал приглашенным гостем Kyiv Comic Con. Об этом сообщают организаторы развлекательного фестиваля на официальной странице в Facebook, передает ONLINE.UA.

Отмечается, что мероприятие продлится с 1 по 2 июня 2019 года. Организаторы заверили, что все поклонники сериала "Игра престолов" будут иметь возможность пообщаться с голливудской звездой, сфотографироваться и взять автограф.

"На Kyiv Comic Con вы сможете пообщаться с Ричардом, а также получить автограф и фотографию на память. Автограф и фотосессии состоятся 1 июня, а открытая встреча на главной сцене – 2 июня, в воскресенье. Окончательное расписание появится в мае", — говорят представители Kyiv Comic Con.

Стоит отметить, что в сети уже начали продажу билетов. Стоимость входного билета составляет 350 (за 1 день) и 550 гривен. А вот участие в автограф — и фотосессии с Ричардом Брейком дополнительно обойдется киноманам в 250 гривен.

Напомним, "Игра престолов" — американский телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» писателя Джорджа Мартина. Дата премьеры в США — 17 апреля 2011 года. Уже вышло 7 сезонов. Недавно стало известно о завершении съемок 8-го сезона саги.

Как сообщал ONLINE.UA, внимательные фанаты популярного сериала "Игра престолов" заметили спойлер на теле звезды саги — британской актрисы Софи Тернер. Отмечается, что Тернер сделала себе новую татуировку. Пользователи сети считают, что малюнок может быть спойлером к телевизионному шоу.