У Путина прокомментировали борды с ним и Порошенко

У Путина прокомментировали борды с ним и Порошенко

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Дмитро Пєсков та Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

В Кремле спокойно отнеслись к использованию президентом Украины Петром Порошенко в своей предвыборной агитации образа Владимира Путина. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предвыборную рекламу действующего главы государства в Украине, передает ONLINE.UA со ссылкой на ТАСС.

"Мы выбираем Путина, ну а украинцы — посмотрим", — сказал представитель Кремля.

Как известно, в Харьковской области появились бил-борды, сити-лайты и газеты с изображением Петра Порошенко напротив Владимира Путина со словами о "решающем выборе" 21 апреля. Таким образом, действующий президент намекает, что во втором туре выборов придется выбирать не между ним и Владимиром Зеленским, а между свободой Украины и реваншем Кремля.

Команда Порошенко позже пояснила, что не спрашивала согласия на использование изображения президента России Владимира Путина, поскольку он – вне закона. Советник президента Юрий Бирюков отметил, что Порошенко хочет защитить Украину от Путина, а президенту России выгоден слабый и подконтрольный президент Украины.

Как сообщал ONLINE.UA, в Кремле прокомментировали результаты экзит-полла на президентских выборах – там заявляют о поражении действующего Президента Украины Петра Порошенко. Первым на результаты экзит-полла отреагировал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который назвал победителя первого тура Владимира Зеленского "несистемным".

Источник: ONLINE.UA Теги: Владимир Путин, Петр Порошенко, борди, агитация
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