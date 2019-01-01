Порошенко сделал Зеленскому новое предложение по дебатам

Петро Порошенко (фото — president.gov.ua)

Действующий украинский глава и кандидат в президенты Петр Порошенко будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Общественное". Об этом заявил спикер избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает ONLINE.UA.

"Закон предусматривает обязательность дебатов на общественном телевидении в последнюю пятницу. Поэтому 19 апреля мы точно знаем, что будет в графике Порошенко на 20:00: он должен в это время прибыть на "Общественное телевидение". И он там точно будет, потому что участия в таких дебатах во втором туре четко требует закон "О выборах президента Украины", – сказал он.

Медведев отметил, что Порошенко так же прибудет на дебаты с Владимиром Зеленским 14 апреля в 14 часов 14 минут на НСК "Олимпийский".

"И еще раз настойчиво повторяет свое приглашение к Зеленскому: не бояться дебатов, не избегать – прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегии развития Украины... Порошенко так же готов в другой день – возможно, и 19-го числа, прибыть на дебаты на стадионе, как предлагает Зеленский. Но приглашение Зеленского не должно совпадать по времени с тем временем, в который закон требует от кандидатов присутствовать на дебатах на "Общественном телевидении", – добавил спикер штаба президента.

Как сообщал ONLINE.UA, 12 апреля кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский планируют встретиться в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.