ЕС согласился отложить Brexit - названа новая дата

Тереза Мей (фото — flickr.com)

Лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление президента Европейского совета Дональда Туска.

"Европейский совет решил предоставить Соединенному Королевству гибкое продление периода действия статьи 50 (Договора о ЕС) до 31 октября. Это означает дополнительные 6 месяцев для Великобритании", — говорится в заявлении.

Власти ЕС подчеркнули, что в течение этого периода все будет зависеть от действий Лондона.

"Они все еще могут ратифицировать соглашение о Brexit, в этом случае решение об отсрочке прекратит действие. Они также могут пересмотреть всю стратегию Brexit. Это может привести к изменениям в политической декларации, но не в самой сделке", — говорится в документе.

Также лидеры ЕС напомнили, что для Британии все еще открыта возможность отзыва статьи 50 и отказ от выхода из ЕС.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер Британии Тереза Мэй за день до внеочередного саммита ЕС провела переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.