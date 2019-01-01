ЕС согласился отложить Brexit - названа новая дата

Лидеры ЕС на внеочередном саммите 10 апреля согласились предоставить Британии "гибкую" отсрочку ее выхода из блока до 31 октября 2019 года, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление президента Европейского совета Дональда Туска.
"Европейский совет решил предоставить Соединенному Королевству гибкое продление периода действия статьи 50 (Договора о ЕС) до 31 октября. Это означает дополнительные 6 месяцев для Великобритании", — говорится в заявлении.
Власти ЕС подчеркнули, что в течение этого периода все будет зависеть от действий Лондона.
Также лидеры ЕС напомнили, что для Британии все еще открыта возможность отзыва статьи 50 и отказ от выхода из ЕС.
Как сообщал ONLINE.UA, ранее премьер Британии Тереза Мэй за день до внеочередного саммита ЕС провела переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.