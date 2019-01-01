На это стоит посмотреть: в США 15 сотрудниц роддома забеременели одновременно

На это стоит посмотреть: в США 15 сотрудниц роддома забеременели одновременно

  |  Наука и медицина   |   Читати українською
Фото: pixabay.com

В американском штате Нью-Йорк, в одной из местных больниц, одновременно забеременели сразу 15 медсестер. Что интересно, это уже второй похожий случай в США, передает ONLINE.UA со ссылкой на Inside Edition.

Стоит отметить, все беременные работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных. Первая из женщин должна рожать уже в апреле. Ее беременная коллега призналась, что будет рожать на работе, ведь убеждена, что лучшего места для этого не найти.

На это стоит посмотреть: в США 15 сотрудниц роддома забеременели одновременно (1)

"Когда отойдут воды, начнутся схватки, достаточно пройти по коридору – и получай ребенка", – добавила она.

Сотрудницы роддома подшучивают над ситуацией.

"Безусловно начинаешь задумываться о что-то такое: может, мы что-то пьем? Или обо что-то тремся животами", – сказала одна из женщин. Все же беременные считают, что им всем очень повезло.

Также недавно стало известно, что в штате Канзас в американской начальной школе Oak Street Elementary School забеременели сразу семь учительниц. Одна из женщин ждет двойню.

На это стоит посмотреть: в США 15 сотрудниц роддома забеременели одновременно (2)

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Меган Маркл рассмешила сеть шуткой о своей беременности.

Источник: ONLINE.UA Теги: беременность, мещдсестри, США, больница
Новости других СМИ
От этого не убежать: назван возраст, когда человек начинает лениться
От этого не убежать: назван возраст, когда чело...
Для всех заботливых родителей: в Украине заработало бесплатное приложение от YouTube
Для всех заботливых родителей: в Украине зарабо...
По миру распространяется грибок, который убивает человека за 90 дней
По миру распространяется грибок, который убивае...
Гордимся: известная американская компания назвала украинца инноватором года
Гордимся: известная американская компания назва...
Хакеры взломали секс-игрушки ради благородной цели
Хакеры взломали секс-игрушки ради благородной цели
Психологи объяснили, как цвет одежды влияет на наше настроение и продуктивность
Психологи объяснили, как цвет одежды влияет на ...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
Блоги