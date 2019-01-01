На это стоит посмотреть: в США 15 сотрудниц роддома забеременели одновременно

В американском штате Нью-Йорк, в одной из местных больниц, одновременно забеременели сразу 15 медсестер. Что интересно, это уже второй похожий случай в США, передает ONLINE.UA со ссылкой на Inside Edition.

Стоит отметить, все беременные работают медсестрами и ассистентами врача в родильном отделении и реанимации для новорожденных. Первая из женщин должна рожать уже в апреле. Ее беременная коллега призналась, что будет рожать на работе, ведь убеждена, что лучшего места для этого не найти.

"Когда отойдут воды, начнутся схватки, достаточно пройти по коридору – и получай ребенка", – добавила она.

Сотрудницы роддома подшучивают над ситуацией.

"Безусловно начинаешь задумываться о что-то такое: может, мы что-то пьем? Или обо что-то тремся животами", – сказала одна из женщин. Все же беременные считают, что им всем очень повезло.

Также недавно стало известно, что в штате Канзас в американской начальной школе Oak Street Elementary School забеременели сразу семь учительниц. Одна из женщин ждет двойню.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что Меган Маркл рассмешила сеть шуткой о своей беременности.