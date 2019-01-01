Ученые назвали вкусный продукт, который уберегает от потери слуха

Медики из Южной Кореи пришли к выводу, что шоколад может способствовать замедлению потери слуха, а также появлению шума в ушах у людей среднего возраста, передает ONLINE.UA со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients.

"Ученые в рамках национального обследования здоровья и питания в 2012-2013 годах провели анализ состояния здоровья людей.Они обнаружили, что риск потери слуха в возрасте от 40 до 64 лет значительно ниже среди людей, которые регулярно употребляют шоколад", — сказано в сообщении.

По словам специалистов, которые прокомментировали результаты своих исследований, в какао содержатся химические вещества, называемые полифенолами. Они имеют сильные антиоксидантные и противовоспалительные свойства, которые могут защитить от повреждения слуха.

Стоит отметить, что по последним прогнозам ученых, почти половина людей в возрасте от 12 до 35 лет, а это около 1,1 миллиарда человек, рискуют потерять слух. Причина – громкая музыка, которую они слушают в наушниках.

Как сообщал ONLINE.UА, ученые рекомендуют, чтобы встроенная система для смартфонов и цифровых аудиоплееров определяла продолжительность прослушивания аудиозаписей и уровень звука, автоматически снижала громкость, когда превышен лимит.