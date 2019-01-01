Наконец стало известно, почему на НСК "Олимпийский" будут отдельные сцены для кандидатов

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19 апреля состоятся дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским на стадионе НСК "Олимпийский". Правоохранительные органы уже переходят на усиленный режим, а дороги в Киеве перекрывают, передает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

В штабе действующего украинского главы впервые объяснили, почему на НСК "Олимпийский" подготовили отдельные сцены для кандидатов. "Сцены установлены две ради безопасности. Было принято решение разделить фан-зону, чтобы сторонники Порошенко и Зеленского под влиянием эмоций не начали выяснять отношения... Опасность на дебатах будет не меньше, чем во время футбольного матча. Поэтому мы считаем, что из соображений безопасности, не стоит запускать людей в фан-зоны", – рассказал советник Петра Порошенко Олег Медведев.

Сейчас известно, что в столице Украины в усиленном режиме будут работать минимум десять тысяч правоохранителей. Улицы перекроют в радиусе двух километров от НСК "Олимпийский". Чтобы попасть на стадион, нужно будет пройти металлоискатели, а также охранники будут проверять личные вещи. На НСК "Олимпийском" ожидают не менее 60 тысяч человек.

Как сообщал ONLINE.UA, заместитель директора Киевского международного института социологии Антон Грушицкий утверждает, что рейтинг с почти 40% поддержкой действующего президента Петра Порошенко, который он сам обнародовал накануне, базируется на телефонном опросе, который нельзя считать точным.