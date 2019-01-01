В Киеве установили забор между колоннами сторонников Порошенко и Зеленского (ФОТО)

Фото: facebook.com/kristina.berdinskikh/

В преддверии сегодняшних дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко столичные правоохранители прибегли к беспрецедентным мерам безопасности. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на журналистку Кристину Бердинских, улица Большая Васильковская на несколько сотен метров перегорожена высоким стальным забором.

Как можно увидеть на фото, полиция установила металлические конструкции, чтобы избежать драк или иных конфликтов между колоннами сторонниками обоих кандидатов. Наш сайт уже сообщал, что оба избирательных штаба – Зеленского и Порошенко запланировали привезти в Киев как минимум несколько тысяч активистов из областей. Кроме них, на стадионе НСК «Олимпийский» сегодня ожидают несколько десятков тысяч киевлян.

С целью равного представительства между обоими кандидатами, организаторы президентских дебатов разделы одинаковое количество приглашений на стадион между штабами Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Безопасность на НСК «Олимпийский» и возле него будут обеспечивать более 10 тысяч правоохранителей.

Напомним, что телевизионные дебаты между кандидатами на пост президента Украины начнутся сегодня в 19:00. За ходом событий можно будет наблюдать с помощью онлайн-трансляции нашего сайта ONLINE.UA.