Политолог объяснил, как Путин будет втягивать нового президента Украины в свои схемы

Политический эксперт Петр Олещук сделал прогноз относительно изменения тактики главы Кремля, если новым президентом Украины станет Владимир Зеленский. По его словам, Путин, пользуясь неопытностью шоумена, попытается связать его сомнительными вещами, чтобы он не имел возможности для маневра. Но есть шанс достичь договоренностей относительно Донбасса.

Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

Эксперт напомнил, что Порошенко анонсировал на июнь встречу лидеров "нормандской четверки", где вроде должно быть решение вопроса о выводе российских войск с Донбасса и вводе миротворцев. Если президентом станет Зеленский, то он будет присутствовать на этой встрече.

"Если состоится встреча в Нормандском формате, и будет принято решение о выводе российских войск с Донбасса – это будет победа для Зеленского. Если при этом Украина не будет обязана изменять Конституцию и принимать закон об амнистии. Хотя Зеленский к решению будет иметь опосредованное отношение. Но это позволит ему получить на полгода серьезный карт-бланш", — говорит Олещук.

Политолог убежден, что Россия до этих сценариев готова. Скорее, это будет приднестровский вариант. Но Путин может выставить Украине дополнительные неприемлемые условия и завалить все.

"Для России критически важно организовать встречу в Нормандском формате, чтобы попытаться втянуть нового президента в какие-то свои схемы. Как в свое время Путин Порошенко связал по рукам и ногам минскими соглашениями", — добавил Петр Олещук.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее эксперт объяснил, почему Донбасс — это большая ошибка Путина.