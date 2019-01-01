ТОП-10 причин, почему люди с нетерпением ждут весну

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Случилось то, чего украинцы так долго ждали, – морозный ветер, сырой воздух и затянутое тучами небо покинули нашу страну и уже несколько дней нас радует теплое весеннее солнышко. Многими весна воспринимается как маленькая новая жизнь. Хочется быть лучше, делать то, что давно планировал, чаще улыбаться и наслаждаться природой. Если у вас все еще нет весеннего настроения, ONLINE.UA собрал 10 причин, по которым стоит полюбить весну.

1. Снег растаял и весенние краски не могут не радовать глаз.



Фото: pexels.com

2. Весенний воздух окрыляет и дарит желание буквально «летать».

Фото: pexels.com

3. Проходит зимняя спячка. Теперь, когда вы просыпаетесь и возвращаетесь с работы, на улице еще светло. С приходом весны каждый день вы встречаете с радостью.



Фото: pixabay.com)

4. Весной много кто любит путешествовать за город. Там, глядя на весеннюю тишину, кто-то вернет свой душевный покой.



Фото: pexels.com

5. Если по дороге на работу или во время прогулки, на секунду остановиться и посмотреть вокруг, то можно увидеть, насколько очаровательная природа.

Фото: pixabay.com

6. С приходом весны все стараются обновить гардероб и быть красивыми каждый день, посмотрите, какие красивые люди вокруг.



Фото: pixabay.com



7. Весенние ночи завораживают. Организм все меньше нуждается сна и все больше хочется гулять допоздна и любоваться звездным небом.



Фото: pexels.com



8. Пробуждение становится приятным. Выглянув в окно, вы видите яркие краски и незабываемые рассветы.



Фото: pixabay.com



9. Весной, даже дождь не в силах испортить вам настроение, ведь он быстро заканчивается, а после дождя воздух наполняется неповторимым ароматом свежести.



Фото: pixabay.com

10. Ежедневные прогулки с домашними животными начнут приносить вам удовольствие. Выходы на улицу с детьми станут продолжительнее и интереснее.



Фото: pixabay.com

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