"Это впервые в истории": власти Польши озвучили прогноз относительно будущего Украины

"Это впервые в истории": власти Польши озвучили прогноз относительно будущего Украины

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Фото — flickr.com

Заместитель главы МИД Польши Мартин Пшидач убеждает, что пока нет угрозы для курса Украины на сближение с ЕС, потому что его определяет позиция общества. Он будет сохранен независимо от того, кто станет новым президентом Украины, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на PAP.

Он еще раз отметил, что гарантом прозападного курса Украины является позиция украинского общества, а украинцы неоднократно высказывали ее и во время предвыборных кампаний, и Революции Достоинства.

"Мне кажется, что пусть кто будет руководить Украиной, курс на евроатлантическую интеграцию будет сохранен", – считает он.

Кроме того, он подчеркнул что впервые в новейшей истории Украины «оба кандидата во втором туре президентских выборов декларируют прозападную ориентацию».

Стоит отметить, Пшидача на должность заместителя министра назначили месяц назад. Он заявил, что одним из приоритетов в его работе будет поддержка проевропейского и реформаторского курса Украины.

По словам политика, Польша ожидает от Украины решения проблем в исторической плоскости. В частности, Варшава ожидает от Киева снятия запрета на проведение польской стороной эксгумационных работ в Украине.

Как сообщал ONLINE.UА, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приравнял покупку российского газа к покупке оружия у президента РФ Владимира Путина.

Источник: ONLINE.UA Теги: Польша, Украина, Президентские выборы 2019, евроинтеграция, прогноз
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