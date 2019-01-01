В штаб к Зеленскому приехала полиция: что происходит

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21 апреля представители полиции приехали в штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского и составили акт правонарушения по незаконной демонстрации заполненного бюллетеня после голосования, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу "Зе!Команды".

Отмечается, что один из представителей полиции представился Зеленскому и заявил, что должен реагировать на все нарушения избирательного законодательства, в том числе, и на нарушения кандидатов в президенты. Полицейский спросил у Зеленского, почему он продемонстрировал свой бюллетень.

По словам шоумена, журналисты попросили показать бюллетень, перед тем как он его бросил.

"Я не сориентировался и показал так", — сказал он.

После этого представитель полиции сказал, что против него должны составить админпротокол.

Зеленский ответил:

"Хорошо. Нарушил. Закон есть Закон".

Кроме того, указано, что вместе с Зеленским находится спикер его избирательного штаба Дмитрий Разумков и юристы и после того, как ему выпишут штраф, он сразу будет оплачен.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, уже завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, который открылся первым среди иностранных участков.