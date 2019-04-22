Юлия Тимошенко требует отставки правительства до парламентских выборов

Лидер парламентской фракции «Батькивщина» и бывший кандидат на пост президента Юлия Тимошенко требует отставки правительства до предстоящих парламентских выборов. Об этом она заявила, выступая на согласительном совещании в стенах ВР, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на «Украинскую правду».

Юлия Тимошенко призвала депутатов «не превращаться в гиен», не мешать, а позволить новому президенту назначить всех силовиков, включая Генпрокурором, главой СБУ и Минобороны.

Комментируя победу Владимира Зеленского на президентских выборах, лидер «Батькивщины» заявила, что хочет «поздравить всю Украину с получением еще одного шанса на изменения».

«Мы хорошо помним, что такой шанс был получен Украиной несколько раз – после Оранжевой революции открылось окно изменить все, но этот шанс был бездарно и совершенно преступно упущен. Второй раз люди завоевали себе такое право после Революции Достоинства. Этот шанс не просто был потерян, он был позорно и унизительно слит сознательно. И сейчас третий шанс, который люди себе снискали мирным путем», – сообщила Тимошенко.

Относительно оценок действующей власти, то председатель фракции «Батькивщина» была гораздо менее комплиментарна. По ее словам, «изменениям и реформам» Петра Порошенко «оценку дал народ от востока до запада».

«75% людей четко сказали, что все что происходило 5 лет, это было против них», – добавила Тимошенко.

Напомним, что известный экономист и политолог Сергей Фурса очертил список крупнейших вызовов, которые ждут нового президента Владимира Зеленского.