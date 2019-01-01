Жена Зеленского сравнила его с Петром Порошенко

Жена Зеленского сравнила его с Петром Порошенко

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Фото прес-служби "Квартал 95"

Елена Зеленская рассказала, какие отличия имеет ее муж по сравнению с Петром Порошенко. Как сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "BBC-Украина", по мнению жены новоизбранного президента, он, хотя и владеет украинским языком, имеет некоторіе сложности, поскольку пока не в состоянии быстро находить нужные слова.

Чтобы решить проблему с украинским языком, для Владимира Зеленского сейчас ищут опытного преподавателя. По мнению будущей первой леди Украины, в сравнении с Петром Порошенко ее муж разговаривает более быстрым темпом. Если действующий президент любит говорить медленно, делая длительные паузы, то Владимир привык быстро произносить слова и предложения. И поскольку он владеет украинским не в совершенстве, возникает ощущение, что Зеленскому тяжело говорить.

По словам Елены Зеленской, в штабе ее мужа уже все разговаривают на украинском. Сама же она впервые украинский язык услышала только во втором классе школы от учительницы. Также у них в семье были родственники, которые говорили на суржике, поэтому язык понимали. Выучить украинский ей удалось на уроках литературы.

По образованию жена нового президента – архитектор. По специальности ей работать не пришлось, потому что она уже много лет пишет сценарии для шоу «Вечерний квартал» и «Женский квартал».

Напомним, что Елена Зеленская также заявила, что хотела бы пока остаться вне информационного поля.

Источник: BBC Теги: Владимир Зеленский, Елена Зеленская
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